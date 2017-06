El Ajax de Ámsterdam, la cantera de Europa

Al comienzo de la temporada el Ajax de Ámsterdam arrancó un nuevo proyecto deportivo que primaba, por encima de todo, a la juventud y al talento. Casi un año después, los frutos de esa apuesta arriesgada han sido tan ricos que, irónicamente, han acabado volviéndose en su contra. El despliegue futbolístico de los jovencísimos chicos entrenados por el ya fugado Peter Bosz no ha pasado desapercibido y ahora, los grandes de Europa amenazan con reforzar sus plantillas a costa de desmembrar al infortunado club de la capital holandesa.

Y la mutilación ha comenzado extrañamente antes de lo acordado y por el miembro menos sospechado: la cabeza. El primero en abandonar al equipo ha sido el entrenador, que tras solo un año en la entidad ya ha hecho méritos suficientes como para llamar la atención del Borussia Dortmund. Peter Bosz fue el elegido, el candidato perfecto para sustituir a Thomas Tuchel, despedido pese a su buena labor debido a su mala relación con la directiva del conjunto alemán. Sin él, sus pupilos se encuentran desprotegidos, a merced de las codiciosas manos de equipos más glamurosos y atractivos que, sin duda, acabarán por llamar a la puerta para llevarse, uno por uno, a los «jugadores del futuro» del Ajax.

Los más deseados

Entre todos ellos hay varios que destacan. Unos cuantos que ya se encuentran en las listas de peticiones que los entrenadores de los grandes han hecho llegar a sus correspondientes directivas. Todo apunta a que, salvo milagro de última hora, ninguno de ellos vestirá la camiseta ajacied la próxima temporada:

Bertrand Traoré es posiblemente el caso menos traumático debido a que nunca perteneció realmente al equipo. Se encontraba cedido en la entidad procedente del Chelsea londinense. Su buena temporada, sin embargo, y su más que probable suplencia en el conjunto «blue», propiciaba pese a todo que el Ajax intentase retenerle algún año más.

Kasper Dolberg con la selección danesa. - REUTERS

No será tan sencillo. Una larga lista de clubes aspiran a hacerse con los servicios del delantero por lo que la pelea está asegurada. Una pelea, por otro lado, en la que los holandeses tienen las de perder. De momento los clubes que se han puesto en contacto de alguna manera con el entorno del jugador han sido el Mónaco, el Borussia Dortmund, el RB Leipzig, el Olympique de Lyon, el Valencia, el Stoke City y el Everton.

La gran revelación, el delantero Kasper Dolberg, también interesa mucho a muchos clubes. El joven futbolista danés suena desde hace tiempo para el Barcelona, equipo con más posibilidades de ficharlo, pero también para otros muchos gigantes de las grandes ligas. El Borussia Dortmund, el Manchester United, el City, el Everton, la Juventus y el Milan habrían mostrado interés en él. El otro gran delantero de la plantilla, Amin Younes, interesa al Borussia Mönchengladbach, al RB Leipzig, y al Sevilla.

El centrocampista holandés de 24 años Davy Klaassen ya anunció durante la temporada, a través de su representante, que no continuará en la entidad ajacied un año más. Su gran desempeño a lo largo de toda la campaña llamó la atención de varios clubes, que no dudaron en contactar con él. Al final, el Everton parece ser el más aventajado para terminar de cerrar su incorporación. El Barcelona, por su parte, también se encuentra enamorado de otro jugador de la plantilla holandesa (además de Dolberg). Ya intentó ficharle el año pasado pero, sorprendentemente, le dejó escapar. El central colombiano de 20 años, Davinson Sánchez, acabó recalando entonces en el conjunto de Bosz y ahora, un año después, podría acabar en el conjunto azulgrana de una vez por todas. El Chelsea y el Inter de Milán también le querrían, por lo que todavía nada es seguro en su futuro. Lo único cristalino, tal vez, es que no seguirá en Ámsterdam. Ninguno de sus compañeros citados anteriormente lo hará, al parecer. Y es que el Ájax se ha convertido, como ya lo fue hace tiempo, en la cantera de Europa.