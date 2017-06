Aficionados italianos arrojan billetes a Donnarumma en mitad del partido ante Dinamarca

Gianluigi Donnarumma, guardameta del Milán que recientemente ha anunciado su decisión de no renovar su contrato con su actual club, con el que acaba su vínculo en junio de 2018, ha visto cómo aficionados italianos, al parecer simpatizantes milanistas, le han arrojado numerosos billetes falsos durante el partido del estreno de la selección sub 21 de Italia en el Europeo sub 21 que se disputa en Polonia.

En el primer tiempo del partido que enfrentaba a Dinamarca e Italia, en el que Donnarumma aparecía como guardameta titular, un grupo de hinchas han arrojado numerosos billetes a su área, por lo que el árbitro ha tenido que interrumpir unos minutos el encuentro hasta que han sido retirados. Además, en las gradas se podía ver pancartas ironizando con el nombre del guardameta: «Dollarumma».

La acción, iniciativa del Milán Club Polonia, peña milanista en este país, obligó a que el choque se detuviera unos minutos para retirar los numerosos billetes falsos.

Gianluigi Donnaruma anunció días atrás al Milan su intención de no ampliar su contrato, que finaliza el 30 de junio del 2018.