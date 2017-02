Williams, primer equipo en mostrar su monoplaza

No se presentará en sociedad hasta el próximo sábado 25 de febrero, pero el equipo Williams ya ha mostrado a través de las redes sociales el aspecto del FW40, su monoplaza para disputar el Mundial de Fórmula 1 2017. Un coche que para adaptarse a la nueva reglamentación cambia notablemente en su estética respecto a lo visto en las últimas temporadas.

Para ganar carga aerodinámica y agarre, además de unas ruedas mucho más anchas, según muestra el vídeo de Williams, su nuevo coche ha modificado la configuración de todos sus alerones o el morro, que parece sensiblemente más largo. Un aspecto que se espera que compartan en buena medida todos los equipos esta temporada.

Los colores del FW40 se mantienen, al continuar como patrocinador principal de la escudería la marca Martini.

In case you missed it take a look at our 2017 challenger, the #FW40, which will be officially released on February 25th! #Williams40pic.twitter.com/NRs0AUnJal