Williams aparca los entrenamientos por seguridad

Tras detectar problemas de seguridad en el chasis de su FW40, la escudería Williams ha decidido no participar en los entrenamientos de hoy y centrarse en la próxima tanda prevista para el 7 de marzo.

Así lo ha anunciado la escudería inglesa después de los problemas registrados durante las sesiones de entrenamiento que se han desarrollado estos últimos días en el circuito de Barcelona-Cataluña.

Mediante un comunicado Williams ha informado de que el coche fue «minuciosamente inspeccionado» anoche y que por motivos de seguridad en el chasis han descartado participar hoy.

Therefore, on safety grounds, the team will not run the car today. A second chassis will be prepared at track this afternoon 2/3