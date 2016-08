El tercer título o la retirada

El día que estiró el brazo en el sector business de un avión rumbo a Asia y su mánager Luis García Abad le ofreció «El camino del samurái», del autor japonés Yamamoto Tsunemoto, Fernando Alonso descubrió a su espejo. El rasgo del guerrero, la faceta más sobresaliente de su personalidad. Quedó fascinado por un manuscrito clásico que describe la filosofía, la instrucción y los valores de los samuráis. Honor y ardor de personajes que aceptaban la muerte como parte de la vida y elegían por principios, no por miedo. Seguidor de esas ideas, el piloto español se encuentra en una encrucijada. A los 35 años y después de 15 en la Fórmula 1, ha empezado a hablar de retirada. Lo piensa por inevitable. Acaba su vínculo con McLaren en diciembre de 2017 y el equipo no ha crecido tanto como esperaba. Alonso solo quiere ganar, lo arrastra en los genes, y lleva tres cursos esperando. Se plantea un todo o nada en los próximos meses. El tercer título o el adiós.

Uno de los manuscritos samuráis que inspiran a Alonso dice que «debemos tomar las decisiones en el tiempo en que se tarda en respirar siete veces... Si los juicios se alargan mucho, se pudren». Nadie en su entorno asume que se haya decantado por una cosa o la contraria, pero sí que no lo meditará demasiado. Dependerá, en buena medida, de las aristas que ofrezca el nuevo reglamento de la F1 en 2017, menos constreñido que el actual. Habrá, a partir del próximo Mundial, más libertad para diseñar coches aerodinámicos y se eliminará el sistema de créditos (tokens) que cada equipo debe usar para modificar el desarrollo del motor.

Antes de su magnífico séptimo puesto saliendo desde la última posición de la parrilla, Alonso dijo en Spa que se aburre con estos monoplazas pesados y sin velocidad. «He corrido en coches donde podías ir al cien por cien. Los de ahora solo son dos segundos más rápidos que los GP2. Hay que ahorrar combustible, neumáticos. Hay que ahorrar todo...». Pero la realidad de su situación laboral es otra. También dijo: «El objetivo es ser campeón. Solo ese». Al margen de las funciones del coche, le agota la imposibilidad de luchar, su ostracismo cuando ha sido dos veces campeón del mundo y ha competido en las escuderías de referencia (Ferrari, McLaren). Más que la lentitud de los bólidos actuales le duele el vacío. Su última victoria se remonta a 2013, en el Gran Premio de España que ganó con un Ferrari. Hay que buscar su último podio en Hungría 2014, segundo detrás de Ricciardo. Y mucho más lejos queda el boom, su último título mundial en 2006. Fernando Alonso no gana y eso le quema.

La personalidad del piloto es la de una estrella que se ha trabajado su destino. Laborioso y concienzudo, suele tomar determinaciones rápidas, audaces y tajantes. Sin embargo, su estado de ánimo, el que han cuidado sus asesores buscando siempre un equilibrio racional entre las derrotas y las victorias, depende generalmente de su capacidad para luchar. Su espíritu guerrero se manifiesta con más claridad en las pulsaciones altas, dentro de la aspereza de la competición. Hace poco declaró en «L’Equipe» que en la Fórmula 1 «se necesita no tener corazón».

Apartado de los focos, Alonso no se ha rendido, pero tampoco quiere vegetar en busca de otro contrato de 30 millones. La progresión que esperaba de McLaren y Honda no llega a los objetivos. Y de su boca ya salen comentarios de futuro que hablan por sí solos: «Le Mans sería un destino perfecto. No tienes que estar todo el año viajando y fuera de casa». Y a eso aspira. A una vida normal y anónima de paseo por las calles de Oviedo.