Así suena el McLaren de Fernando Alonso

Horas después de desvelar el diseño y los colores del nuevo monoplaza de McLaren, Fernando Alonso ya se ha puesto al volante y ha rodado en el circuito de Montmeló.

Con un color naranja que remite a épocas pasadas, el MCL32 rodaba por el asfalto y su motor sonaba así:

Plug in your headphones and watch the #MCL32 go on her first run. 🎧 pic.twitter.com/UJQHxBn75j