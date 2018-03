GP de Australia Sebastian Vettel zanjó la polémica con una elegante respuesta a Lewis Hamilton Tras su victoria, el alemán no quiso hacer sangre con el inglés tras su encontronazo en la rueda de prensa del sábado

El piloto alemán Sebastian Vettel no quiso hoy hacer sangre con Lewis Hamilton después de su victoria en el Gran Premio de Australia y las duras palabras del inglés tras la jornada de clasificación del sábado.

El de Ferrari ironizó, después de la exhibición de Hamilton al hacerse con la «pole position», sobre el «modo fiesta» de los monoplazas de Mercedes, el supuesto mapa de motor reservado para conseguir el mejor tiempo en la Q3. El inglés lo negó y ante la insistencia de su rival, que le preguntó por las diferencias en tiempos entre las rondas anteriores y la decisiva, aseguró tajante que había esperado para «borrar la sonrisa» de su cara.

Un día después, con el triunfo en la primera prueba del año en la mano Vettel no ha querido aumentar las diferencias entre ambos tetracampeones del mundo y ha templado los ánimos.

«No me da una satisfacción extra ganar por lo de ayer. Dijo que estaba bromeando y yo le creo. Creo que somos lo suficientemente mayores, no creo que tengamos que seguir a ese nivel. Está bien siempre que bromeemos entre nosotros y no creo, aparte de un punto el año pasado, que tengamos problemas entre nosotros», argumentó el primer líder del Mundial 2018.

«Creo que incluso pese a que somos personas muy diferentes, compartimos, todos nosotros, una pasión común y eso nos vuelve a igualar. Nos encantan las carreras y tratamos de dar lo mejor. Creo que en ese sentido, no veo por qué deberíamos seguir con el tema», zanjó.

No fue tan expresivo Lewis Hamilton al ser preguntado también por el encontronazo del sábado entre ambos: «Perdón, no estaba escuchando... No, no tengo problema alguno».

Un 'safety car' clave

En lo deportivo Vettel explicó que tuvieron «un poco de suerte con el 'safety car' y esa fue la clave de nuestra victoria. Otras carreras la suerte ha caído de otro lado, pero esta vez fue para nosotros. Estaba rezando para que saliera el coche de seguridad. Cuando he visto a un Haas parado en la salida de la curva dos me he llenado de adrenalina», confesó.

Por su parte Hamilton explicó que su Mercedes tuvo «una salida muy buena, lo que es fantástico. Después luchamos con el grip. Sebastian fue capaz de responder en los tiempos por vuelta y ser más rápido. Tuve tráfico y el monoplaza empezó a sobrecalentar los neumáticos, así que tuve que entrar a boxes».

«El hueco cada vez era menor y tenía problemas de adherencia. Probablemente me habría adelantado, así que entré y me encontré con tráfico. Muchas felicidades a Sebastian y a Ferrari. Sé que llevaban tiempo esperando un resultado como este. Parece que vamos a tener carreras en nuestras manos y eso me hace feliz», agregó.