El nuevo Ferrari, un homenaje a Jules Bianchi

Aparentemente fue un descuido de la cuenta de Twitter del Banco Santander. En un mensaje, el patrocinador de la escudería Ferrari desveló que el nuevo coche del equipo italiano para el Mundial de Fórmula 1 2017 se llamará SF17-JB. Una extraña denominación en las que las dos últimas letras tienen un significado muy especial, pues son un homenaje al fallecido piloto Jules Bianchi.

El 'tuit' desapareció poco después pero los aficionados de la 'Scuderia' y de la F1 ya se habían hecho eco de la noticia. El coche de 2017 sería un homenaje al piloto de la Academia Ferrari fallecido a consecuencia de un accidente en el Gran Premio de Japón el 5 de octubre de 2014, cuando pilotaba para la escudería Marussia.

Parece que la confirmación oficial no llegará hasta el próximo 24 de febrero, fecha elegida por el equipo italiano para presentar su nuevo monoplaza, con el que aspira a pelear por las victorias con la todopoderosa escudería Mercedes, dominadora del Mundial en los últimos años.

The official announcement of the Scuderia Ferrari new F1 single seater will be next 24th February... Stay tuned! 🙌 😱 https://t.co/K839aw2RY9