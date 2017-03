No termina de funcionar el McLaren naranja con el que Fernando Alonso había soñado. En la segunda ronda de entrenamientos en el circuito de Montmeló, el español está pilotando esta mañana un coche que ofrece un rendimiento muy desigual. Terminada la sesión matinal, el McLaren es el monoplaza con menos vueltas al circuito (27) y con el por tiempo, 1:23.04.

Fernando fires up for his install lap. He's the first out on track this morning. #F1Testing pic.twitter.com/B87WeeD1Ie

Como el McLaren-Honda no consigue realizar un entrenamiento fluido y sin problemas, las interpretaciones varías aunque la realidad parece que va a camino de confirmarse. El coche, sobre todo su motor Honda, no es fiable.

Sin que hubiera grandes problemas, Alonso entró y salió del garaje sin llegar a hacer tandas largas. Muchas vueltas seguidas a la pista para verificar la fiabilidad. Esto no lo consiguió en la sesión matinal. A última hora, los empleados de McLaren desmontaron el coche una vez más.

El rumor que corre por Montmeló es que el motor vibra demasiado. Un achaque más para añadir a lo que ya se ha visto en las últiams dos temporadas. Es un motor que no da potencia para pelear por los podios o las victorias.

El mejor tiempo a media mañana lo tenía Valtteri Bottas, el nuevo en Mercedes, con 70 vueltas y un tiempo de 1.19.310, seguido por Massa con el Williams (63 vueltas y 1.19:410) y Raikkonen con el Ferrari (39 vueltas y 1.20:406).

Scorching pace from both @ValtteriBottas and @MassaFelipe19 this morning 😮



Scores on the doors as we break for lunch 👀#F1Testingpic.twitter.com/9dJZLoBmKq