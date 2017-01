«McLaren está mejorando mucho»

El rendimiento del McLaren es una de las grandes incógnitas de la próxima temporada en la Fórmula 1. Se mira con lupa todos los ecos relacionados con el coche, si será naranja, si patrocinado por Castrol, si con más caballos en el motor Honda... Una de las pocas evidencias es que el monoplaza se presentará el día 24 de febrero y que el belga Stoffel Vandoorne será el compañero de Fernando Alonso.

Vandoorne habló en el periódico belga La Derniere Heure. «Es difícil decirlo. Es demasiado pronto para juzgar. En cualquier caso, McLaren está mejorando. Las dos últimas temporadas no fueron fáciles para Honda, pero dimos un paso adelante y esperamos que la tendencia positiva continúe. Tengo la esperanza de que el coche será competitivo y pelearemos en la parte alta».

Le preguntaron si su objetivo es posicionarse entre los diez mejores. Y respondió que no. «El top ten no es el objetivo. No sabemos si podemos ganar carreras, probablemente este año no será el caso, pero lo voy a intentar. McLaren tiene buenas perspectivas para el futuro y estoy en el lugar correcto. Creo en el equipo».

Explicó por qué ha elegido el número 2 en su bólido. «Utilicé este número en 2010 en la Fórmula 4. Fue un año con mucho éxito porque gané el título y espero que me traiga buena suerte».