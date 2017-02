McLaren asusta con el parón del «MCL32» de Stoffel Vandoorne

Después de una desilusionante primera jornada de ensayos en Montmeló, en el que Fernando Alonso apenas pudo rodar en la sesión matinal con el nuevo McLaren «MCL32» por culpa de un problema con el aceite, solucionado ya por la tarde, la segunda mañana en el trazado catalán ha comenzado con susto.

Green light on, Day 2 begins. @svandoorne heads out for his installation lap. #F1Testingpic.twitter.com/IWdoCcoIpM