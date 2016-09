Mientras espera con paciencia la llegada del siguiente gran premio, Lewis Hamilton pasa los días ocupado en diferentes actividades. Amante de las redes sociales, es fácil averiguar a qué dedica las horas: Conciertos, sesiones de fotos, pruebas de coches... Eso sí, nada tan original como lo que ha descubierto hoy.

En un vídeo publicado en su Twitter que corresponde a una visita a un centro de animales en México con el que colabora, Lewis Hamiltonenseña al mundo la manera de asustar a un enorme tigre. Al británico, que va camino de conquistar su cuarto título mundial, hay que reconocerle el valor, aunque deberá andarse con ojo, porque otra fotografía suya con un tigre levantó las suspicacias de diversas asociaciones protectoras de aninales, que criticaron que Hamilton se fotografiase con animales por «pura diversión»..

How to scare a tiger 😂. My fav, Nicole the tiger! @BJWTCpic.twitter.com/NXjm8DPq11