Kubica se siente preparado para regresar a la Fórmula 1

Robert Kubica se siente de nuevo preparado para regresar a la Fórmula 1. Lo dice el piloto polaco después de haber probado un monoplaza de F1 de 2012, el Lotus E20, y de percatarse de que su maltrecho brazo derecho responde como antes. Kubica sufrió un gravísimo accidente de rallys en febrero de 2011 y desde entonces está retirado de la Fórmula 1.

La semana pasada Kubica se dio un festín de 115 vueltas en el circuito de Cheste (en Valencia) con el Lotus de 2012. No conducía un monoplaza desde hace seis años y, según dijo, se siente preparado para volver.

Lo dijo en la televisión polaca Eleven Sports, donde declaró que se encuentra mejor que nunca: «Nunca había estado tan en forma, incluso en mis años dorados cuando todavía estaba compitiendo en F1. Por primera vez en mi vida mi peso es inferior al de 2008».

Kubica añadió: «Pilotar un coche de F1 no es tan alocado y lejano como parecía ser. Incluso puedo admitir que el F1 fue una de las máquinas más fáciles de pilotar con mis limitaciones después de mi accidente».

Renault, su último equipo, con el que compitió en 2010, no lo ve tan claro. Al contrario, no quieren alimentar falsas expectativas. Esto aseguró Cyril Abiteboul, manager de la escudería francesa: «Estamos hablando de una persona a la que todos queremos pero que ha sufrido una situación muy difícil a nivel personal. Pediría que todo el mundo tuviera un poco más de cuidado. Hemos hecho un test, pero no queremos crear expectativas en la mente de nadie, incluida la de Robert. No está en la lista».