Hamilton, obligado a explicarse en las redes sociales

Lewis Hamilton ha tenido que salir del paso de una polémica creada a partir de un evento con sus seguidores en Facebook el pasado viernes. En el mismo, el piloto británico criticó que los compañeros de equipo tengan que compartir sus datos de telemetría, en lo que se interpretó como un síntoma de descontento con Mercedes o con su nuevo compañero, Valtteri Bottas.

«Yo salgo a la pista, hago mis vueltas, y el otro tío puede verlo todo, no tiene más que copiarme. En los karts no podíamos hacerlo, para brillar sólo podíamos contar cada uno con nuestro talento», escribió el piloto de Mercedes en este encuentro en directo con sus aficionados.

La respuesta de Hamilton se interpretó como una advertencia a su equipo de cara a su nueva relación con Valtteri Bottas, el piloto que ocupará en el Mundial 2017 el monoplaza que dejó el campeón del mundo Nico Rosberg, o al menos como un indicador de malestar del británico con su escudería.

Por ello, este lunes Lewis Hamilton ha tenido que acudir a las redes sociales para «aclarar» sus palabras y evitar una nueva polémica: «No quería criticar a mi equipo. Mi punto de vista sobre el hecho de compartir los datos se refiere a la Fórmula 1 en general. Pienso así desde mi debut en la F1. No tengo ningún problema con mi equipo ni con Bottas».

I wish to clarify, I have not hit out at my team at all. My point on data sharing is solely my feelings about the sport in general

It has been my feeling since the day I started F1 and still is 10 years later. There is zero problems in my team, zero problems with Bottas