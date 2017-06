¿Hacia un divorcio Honda-McLaren en las vacaciones de verano?

McLaren no esconde de ninguna manera el desconsuelo que siente ante el rendimiento lamentable del motor Honda, un fin de semana sí y otro también en las carreras de Fórmula 1. No saben qué hacer después de tres años de relación y nulos resultados. O tal vez sí lo saben, pero no cómo hacerlo. La prensa inglesa especula con que McLaren podría anunciar su ruptura con Honda durante el verano, concretamente en el Gran Premio de Hungría.

Son rumores, pero tienen la base del hartazgo de McLaren. Según el «Daily Mail», la escudería inglesa ya habría decidido romper su acuerdo con Honda, aunque no lo anunciarán hasta el verano, probablemente durante el Gran Premio de Hungría (30 de julio).

Según esta información, McLaren prefiere mantener a Fernando Alonso en su equipo y romper con Honda, a seguir con los japoneses y perder al piloto español. La ruptura supondría un coste de 80 millones. El sueldo de Alonso (unos 30 millones) dejaría de financiarlo Honda y tendría que pagarlo Mansour Ojjeh, el empresario de Arabia Saudí accionista mayoritario de McLaren.

Según el «Daily Mail», McLaren ya tendría un principio de acuerdo con Mercedes para recibir los motores alemanes en 2018. Esto le costaría al equipo británico unos 12 millones anuales y una duda permanente. Mercedes, obvio, siempre suministrará a sus adversarios un motor menos evolucionado y potente del que utilizan Hamilton y Bottas en los coches A de la marca germana.