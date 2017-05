El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco por delante del líder del campeonato Sebastian Vettel (Ferrari), mientras que Carlos Sainz (Toro Rosso) ha iniciado el fin de semana en la novena posición.

La primera toma de contacto por las calles de Montecarlo no dejó ningún incidente reseñable, a pesar de que se barruntaban problemas debido a los nuevos monoplazas de esta temporada, más rápidos y también más anchos en este estrecho circuito urbano.

Mercedes, que encadena cuatro años seguidos ganando en Montecarlo, lanzó el primer aviso con el buen desempeño de Hamilton, que marcó un mejor tiempo de 1:13.425 y aventajó en dos décimas a Vettel. El primer mano a mano entre los dos principales aspirantes al título no se hizo esperar en la sexta cita del calendario.

Por detrás, Max Verstappen (Red Bull) le arrebató la tercera plaza a Valtteri Bottas por apenas dos centésimas y el quinto puesto de Daniel Ricciardo confirmó el buen inicio de Red Bull. Sorprendió Daniil Kvyat (Toro Rosso) con el sexto puesto y su compañero de equipo Carlos Sainz, que siempre ha rendido bien en Mónaco, también logró colarse en el 'Top 10'.

Donde siguen sin llegar buenas noticias es al garaje de McLaren, huérfano este fin de semana de Fernando Alonso por su aventura en las 500 Millas de Indianápolis. Stoffel Vandoorne concluyó duodécimo y Jenson Button, que volvía a la competición tras medio año ausente, finalizó dos puestos más atrás.

