El español Fernando Alonso acogió con satisfacción su séptimo puesto en la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría de Fórmula Uno, «la mejor posición dentro de lo terrenal», aunque deseó confirmar mañana, con la captura de puntos, el buen fin de semana de McLaren Honda.

Octavo en la sesión de clasificación, Fernando Alonso partirá en carrera desde la séptima plaza dada la penalización de cinco posiciones del alemán Nico Hulkenberg (Renault) en un circuito que considera «más favorable» a McLaren Honda «porque el motor cuenta un poquito menos».

En el día de su 36 cumpleaños, el asturiano vio como un «regalo» el séptimo puesto, «el mejor dentro de lo terrenal». «Ferrari, Mercedes y Red Bull están fuera de nuestro alcance, así que ojalá podamos mantener mañana este séptimo puesto», anheló.

Su compañero de equipo, el belga Stoffel Vandoorne, partirá justo por detrás de él. La pretensión de Fernando Alonso es confirmar en carrera el progreso mostrado a lo largo de todo el fin de semana. «Tenemos una unidad de potencia bastante nueva», dijo. «Y llevamos preparando esta carrera durante algunos Grandes Premios, pero los puntos no se dan los sábados. Debemos mirar muy mucho la fiabilidad mañana para intentar acabar en los puntos», recalcó.

El doble campeón del mundo aspira, sin embargo, a cotas mayores: «El séptimo está bien pero no es la posición soñada». En clave de futuro, el asturiano apuntó que «hay otras cosas moviéndose por detrás que no tienen nada que ver con la séptima posición». «En 2018 ojalá estemos luchando por la 'pole' y no por el séptimo puesto», ambicionó.