El piloto español Fernando Alonso (McLaren) ha reconocido que el Gran Premio de Hungría «es la mejor oportunidad del año» para lograr un buen resultado y se ha mostrado convencido de que podrá luchar por los puntos, al tiempo que ha aclarado que «no ha cambiado nada» respecto a su futuro en la Fórmula 1.

«Creo es nuestra mejor oportunidad del año. Mónaco también era un circuito genial para nosotros y no estuve, así que va a ser mi primera gran oportunidad del año. Espero sentirme competitivo y que haya posibilidad de estar en la Q3 y quizá en los puntos. Si pasa algo delante de nosotros podríamos conseguir un resultado mejor que séptimo u octavo, que es lo máximo a lo que podemos aspirar ahora», apuntó Alonso en la rueda de prensa previa a la carrera.

En esta línea, el asturiano recalcó que también es «el fin de semana más importante» de toda la temporada para McLaren, dentro de una sesión marcada por las decepciones. «Cumplimos sanciones en Silverstone para llegar con libertad aquí y esperamos que dé resultado», confió.

Preguntado por su futuro, Alonso aclaró que no tiene «nada que decir». «Tuvimos una cena después del Gran Premio de Gran Bretaña en la que conversamos sobre el futuro, pero no ha cambiado nada. Mis deseos para el año que viene siguen siendo los mismos», dijo, volviendo a dejar en el aire su continuidad en el equipo.

A favor de introducir el Halo

Por otra parte, se le preguntó por la posible inclusión del sistema Halo en los monoplazas a corto plazo y se mostró favorable, destacando que «lo primero es la seguridad».

«El Halo podría haber ayudado en muchos de los accidentes fatales de los últimos 10 ó 15 años y ya está aprobado por la FIA, así que deberíamos estar contentos de poder implementarlo. Ojalá pudiéramos volver al pasado y salvar las vidas de los pilotos que murieron, seríamos mucho más felices», lamentó.

En este sentido, reclamó que «la estética no importa mucho». «La Fórmula 1 ha cambiado mucho desde mi primer año en 2001 hasta ahora. Hace 40 ó 50 años no tenían cinturones de seguridad y cuando llegó el momento de introducirlos no hubo debate. Ahora no debería haber debate con el Halo, sirve para tener más protección y es más que bienvenido», finalizó.