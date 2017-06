Sebastian Vettel tiene 29 años, pero no es exactamente un hombre de su tiempo. Se mantiene firme en su defensa de de la privacidad y se niega a adentrarse en el mundo de las redes sociales. No tiene perfil en Twitter, Facebook o Instagram. Ni lo piensa tener, según dice.

En una entrevista en la RTL, el piloto de Ferrari confesó sus reservas ante las redes sociales. «Simplemente no entiendo por qué tengo que decirle constantemente a la gente lo que hago o con qué personas estoy». Y añadió: «No culpo a la gente que constantemente está publicando cosas. Pero yo no tengo esa necesidad».

Vettel se justificó de alguna manera por su negativa a las redes sociales. «Creo que crecí en una generación bastante tímida, que no le gustaba que les sacaran fotos o verse a sí mismos. No me veo en los selfies».

No le gustan estos temas,parece claro. «La gente viene y dice ¿podemos hacernos una foto? y de repente, se van. A veces les pregunto qué harán con ella y la respuesta habitual es no tengo ni idea».

Y contó una anécdota: «El otro día alguien me dijo que necesitaba una imagen para demostrar a sus amigos que me había conocido y yo le dije, no puede ser un amigo de fiar si no te cree. Prefiero estrechar la mano de alguien y tener la experiencia de conocerlo».