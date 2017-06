El piloto polaco Robert Kubica ha vuelto a rodar este martes con un monoplaza de Fórmula 1 de la escudería Renault en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, más de seis años después de que lo hiciera por última vez como consecuencia de un grave accidente.

La escudería de Enstone ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo y unas fotos en la que aparece el piloto polaco, que sufrió un grave accidente automovilístico en una prueba de rally en febrero de 2011 que lo apartó de los circuitos.

En la prueba de este martes el piloto polaco, que participó en 78 grandes premios de Fórmula 1, ha estado al volante de un monoplaza de 2012, el E20, último modelo que equipó en la F1 un motor de ocho cilindros, pintado con la decoración actual de Renault. El polaco llevó el chasis con el que Kimi Raikkonen se impuso en el GP de Abu Dabi 2012.

Kubica debutó en la Fórmula 1 en 2006 en el equipo BMW Sauber en el que hasta 2009 y posteriormente fichó por Renault, con el que compitió en 2010. Aunque estaba confirmado para la temporada 2011 por Renault, el alemán Nick Heidfeld tuvo que ocupar su puesto al sufrir el accidente un mes antes de empezar la temporada.

Hasta septiembre de 2012 Kubica no volvió a competir con un coche, pero lo hizo en un rally en Italia. Desde entonces el piloto de Cracovia ha competido con distintos coches, entre ellos los del Mundial de Rally WRC2, con Citroen.

Robert complained about grip, understeer, downforce and had the biggest smile on after his 115 laps!! 👊 #Kubicapic.twitter.com/dOqJCc0iez