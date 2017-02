Mercedes, escudería campeona del Mundial de Fórmula 1, presenta este jueves en sociedad el Mercedes W08, el monoplaza que pilotarán Lewis Hamilton y Valtteri Bottas la próxima temporada, con seguridad el coche a batir en 2017.

Antes de ese momento, las redes sociales ya han adelantado las primeras imágenes en la pista de Silverstone del nuevo bólido. Lewis Hamilton ha realizado un pequeño «shakedown» al coche, y los fotógrafos y las cámaras han podido captar el aspecto del coche antes de que sea presentado oficialmente.

Here she is on track. The @MercedesAMGF1 #W08 pic.twitter.com/B2DU5FmWPL

No shark fin on the #W08 for now but @MercedesAMGF1 will test one later today #F1pic.twitter.com/qGArjg0Km9