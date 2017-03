Ha empezado la pretemporada y todo son dudas en McLaren-Honda. Pese al cambio de reglamentación, el motor japonés no funciona como se esperaba y en la escudería ingles ay en su socio nipón cunde la incertidumbre.

Por ejemplo, tiene dudas Eric Boullier, el director del equipo, a quien se le preguntó en la Gazzetta dello Sport si confiaba en la continuidad de Fernando Alonso en McLaren en 2018. El español acaba contrato este año. «Espero que sí, pero no estoy seguro», respondió Boullier.

Boullier defendió la profesionalidad del español y su compromiso con la escudería. «Después de seis meses en McLaren-Honda todo el mundo dijo que sería una tragedia, un desastre... Pero estamos en el tercer año y él todavía está aquí. Es normal que no esté feliz, porque feliz sería si luchase para ganar. Ahora no estamos en posición de ofrecerle esta posibilidad y no puedo decir que vamos a hacer mañana. Pero nos toca a nosotros devolver a McLaren-Honda el nivel que se merece por su historia».

También tiene dudas Yusuke Hasegawa, el jefe de Honda Fórmula 1, quien habló para Movistar + sobre los problemas del motor: «El primer día tuvimos un problema en el depósito de aceite. Normalmente el depósito de aceite tiene que gestionar el nivel de aceite, pero este año no empezó bien y tendremos que modificarlo».

«El segundo día tuvimos un problema mecánico y aún no sabemos cuál fue la causa. Y eso es más importante y más serio. Tenemos que encontrar qué causó el fallo», dijo el japonés.

Sobre si esto puede comprometer el inicio de temporada de Honda, Hasegawa aseguró: «El depósito de aceite no. El problema mecánico no sé, aún no estamos seguros, pero sí es una preocupación».