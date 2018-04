Fórmula 1 Mónaco se salta la norma y será la única carrera con azafatas El presidente del Automóvil Club de Mónaco asegura que la nueva directriz de Liberty Media no van con ellos: «Esto no es Spa o Monza»

S. D.

Actualizado: 05/04/2018 14:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Michel Boeri, presidente del Automóvil Club de Mónaco, ha garantizado la presencia de azafatas durante el GP de Mónaco del próximo 27 de mayo en contra de las nuevas directrices de los nuevos dueños del Mundial, el grupo Liberty Media, que anunció la ausencia de las mismas a partir de esta temporada.

«Liberty Media entendió que Mónaco no era Spa o Monza. Es más fácil explotar a los espectadores instalados en yates con una copa de champán que a los de las tribunas que comen salchichas. No tenemos problemas reales con Liberty, si no es por la historia con las azafatas», explicó Boeri al diario Nice Matin.

«Ellos han escuchado nuestros argumentos y las azafatas estarán en el gran premio sin sostener los dorsales. Son guapas y las cámaras seguirán centrándose en ellas», aseguró, dando a entender que al igual que en el resto de carreras serán niños los que sostengan los carteles en la parrilla, pero que las azafatas seguirán teniendo presencia en la vida del paddock.

«Aunque la práctica de emplear azafatas ha sido un elemento básico de la Fórmula 1 durante décadas, creemos que esta costumbre no resuena con los valores de nuestra marca y está claramente en desacuerdo con las normas sociales actuales» decía en febrero Sean Bratches, director comercial de operaciones de la Fórmula 1. «No creemos que la práctica sea apropiada o relevante para la Fórmula 1 y sus aficionados, los antiguos y los nuevos, en todo el mundo». Hoy, la F1 da a entender que las azafatas están en desacuerdo con las normas sociales actuales en todo el mundo, salvo en Mónaco.