Jenson Button (McLaren-Honda) fue considerado por los jueces de carrera del Gran Premio de Mónaco como el causante del aparatoso accidente que sufrió el alemán Pascal Wehrlein (Sauber) y tendrá una sanción de tres posiciones si vuelve a participar en una carrera.

Wehrlein sufrió un accidente en la vuelta 60 de la carrera al recibir un toque del monoplaza de Button que le llevó a chocar contra el muro justo antes del túnel, lo que dejó su monoplaza volcado sobre el eje lateral izquierdo.

