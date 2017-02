Si hay un aspecto del nuevo reglamento de la Fórmula 1 que pone de acuerdo a todo el mundo es el de la brutal exigencia física que va a significar para los pilotos. Más allá de que se pueda adelantar más o menos, o de que el cambio de reglas vaya a modificar el orden establecido, nadie duda de que los actores en la pista van a sufrir el cambio. «Los coches serán más físicos y los pilotos vamos a tener que estar a la altura porque la forma de 2016 no nos va a servir. Así que toca hacer un extra», revela Carlos Sainz, que lleva trabajando a fondo desde finales de diciembre para conseguir ese plus necesario.

El piloto madrileño ha incorporado a sus rutinas de entrenamiento varios elemenos que no le hacían falta en otras pretemporadas: mancuernas, lastres, ruedas de camión... Según cuenta en primera persona, este extraordinario trabajo físico han convertido el actual invierno en el más duro de su vida. «En vez de los 50 minutos que suelen durar las sesiones, las mías son de una hora y media o dos horas, en las que trabajamos a 180-190 pulsaciones y donde incluyo también boxeo y trabajo de cardio. No paras de hacer cosas durante todo ese tiempo y es sin duda donde más se trabaja físicamente».

