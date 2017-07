Daniel Ricciardo reaccionó con dureza después de verse de carrera a las primeras de cambio en el GP de Hungría, donde fue golpeado por su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, poco después de la salida.

Ricciardo y Verstappen peleaban por la cuarta posición tras apagarse los semáforos rojos cuando, en la tercera curva, el holandés se pasó de frenada y golpeó a su compañero, que perdió el control del monoplaza y acabó trompeando y fuera de carrera.

Por radio, Ricciardo se quejó de que alguien le había golpeado, y preguntó directamente al muro: «¿Ha sido quién creo que ha sido?», dijo refiriéndose a Verstappen. «Sí», respondieron desde el muro. «Jodido mal perdedor», exclamó el australiano entonces.

Ricciardo salió del coche con cara de muy pocos amigos y se dirigió al muro de su equipo para pedir más explicaciones. Verstappen fue sancionado por los comisarios con diez segundos de penalización por su desaforada acción.

Ricciardo no fue más suave ante los periodistas: «Max actuó como un piloto amateur. No le gustó que le adelantara su compañero de equipo, pero tenía toda la carrera para solucionar el error. Pero no, quiso solucionarlo rápido. No había espacio para pasar».