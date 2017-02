La página oficial de la Fórmula 1 está emitiendo entrevistas exclusivas con los pilotos, en cuestionarios que describen su estilo de vida y su manera de ser. esta vez ha psado por ahí Lewis Hamilton, tres veces campeón del mundo y piloto de Mercedes.

Dice Hamilton que pudiera escoger a un compañero de equipo, se decantaría Ayrton Senna. «Optaría por Ayrton Senna, quizás no nos llevaríamos bien. Normalmente no me llevo bien con mis compañeros de equipo, pero optaría por Ayrton porque fue el mejor».

Cuenta que su carrera preferida de F1 es la de Donington en 1993, en la que Senna dio un recital con victoria bajo la lluvia. El circuito que más le gusta es Macao y su curva preferida es la primera del Nordschleife.

Hamilton ya no come carne enlas pizzas, según dice, sino que se pirra por las de trufa. Juega al «Call of Duty» en el videojuego, bebe con pasión agua con granadina, se vestiría siempre de blanco y dice que le falta un lugar en el mundo por conocer, Bora Bora.

Ha descubierto el ajedrez, según explica, aunque duda que el ajedrez se pueda considerar como un deporte. Y entre sus actividades favoritas relata practicar el snowboard.