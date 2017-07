El abandono comienza a ser una rutina insoportable para Fernando Alonso. En Silverstone volvió a fallar el McLaren provocando la séptima retirada del español en nueve carreras. Problema hidráulico, fallo de motor... a Alonso ya le da igual. «No power», volvió a quejarse, y el resultado fue el de casi siempre. El coche pierde potencia y no hay más solución que encarar la calle de garajes: «Esta vez la versión oficial es un fallo de la bomba de gasolina», resumió resignado el español en Movistar + poco después de acabar su carrera. «Nos ha hecho perder potencia y no había nada que hacer. No estábamos dentro de los puntos así que el retiro duele un poquito menos».

Alonso no tiene otra que mirar ya a la próxima carrera, en Hungría, aunque no hace con una falta de entusiasmo indisimulada: «No tengo esperanzas allí, solo hacer una buena carrera. Pero está claro que no vamos a revolucionar el campeonato. El séptimo es la primera posición que se puede optar porque Mercedes, Ferrari y Red Bull están muy por delante. Coger puntos es la única revolución que podemos hacer, intentar entrar en la Q3 y acabar lo más cerca posible del octavo puesto. Llevamos cuatro o cinco grandes premios rozándolo, pero la fiabilidad sigue siendo una de las cosas que tenemos que mejorar».

También se quedó fuera antes de tiempo Carlos Sainz, en su caso por un exceso de fogosidad de su compañero de equipo, Daniil Kvyat, en la primera vuelta. Ambos luchaban por la posición cuando el ruso perdió el coche y provocó un accidente entre ambos: «Es una faena, después de una primera vuelta decente acabar con un accidente no es lo que quieres. Lo que se ha hablado se va a quedar internamente en el equipo, este tema no merece la pena discutirlo en los micrófonos, no va a ayudar a ninguno así que se quedará dentro. Me gusta correr las carreras y retirarse en la primera vuelta por problemas ajenos a mí no gusta a nadie, pero esto es la F1».