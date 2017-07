Fernando Alonso no se cansa de repetirlo. El año que viene, donde corra, lo hará para ganar carreras y competir por el Mundial. Para ello valora diferentes opciones, aunque todas con ese mismo objetivo: «Hay un plan A, un plan B, un plan C… y todos van a ser muy positivos y con opciones de ganar el año que viene», sigue diciendo a todo aquel que le quiere escuchar.

Sin embargo, las señales que llegan desde esas supuestas «opciones ganadoras» no son demasiado estimulantes para él. En Mercedes no se la quieren jugar juntándole con Hamilton, y en Red Bull aseguran que el asturiano no encaja en su filosofía. Son dos equipos que ya han puesto trabas de forma pública a su fichaje.

De las tres grandes escuderías del Mundial faltaba Ferrari por hablar, y por Austria apareció Sergio Marchionne, su presidente y último jefe de Alonso antes de su marcha a McLaren. Cómo no, le preguntaron por Alonso y respondió de forma tajante: «No estamos interesados en él. Hemos recibido algunas sugerencias para que vuelva, pero tenemos dos pilotos muy buenos».

Marchionne también negó que hayan contactado con Red Bull para un futuro fichaje de Max Verstappen. Y, aunque fue descartando candidatos, tampoco aseguró al cien por cien el futuro de sus pilotos, en especial de Kimi Raikkonen: «Kimi es un buen tipo. Está comprometido, pero debe trabajar aún más. Hay días en los que siento que se toma las cosas a la ligera. Aun así, es válido para ayudarnos a ganar el campeonato de constructores».

También fue crítico con Vettel, pese a que hay menos dudas de la continuidad del alemán. Marchionne reconoció que no le gustó la actitud de su piloto en Bakú, donde golpeó de forma deliberada a Hamilton con el coche de seguridad en la pista: «ebastian ha tenido algunas señales de advertencia muy claras, y no habrá ninguna más, así que no volverá a suceder. Vettel debió evitar ese gesto».