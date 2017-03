Lance Stroll ha comenzado a pagar el duro peaje de aterrizar en el Mundial de Fórmula 1 con solo 18 años. El canadiense sufrió este miércoles su segunda accidente al volante del Williams durante la sesión vespertina en Montmeló. Stroll ya se había accidentado en su estreno con el FW40, lo que obligó a la escudería de Grove a traer a toda prisa piezas del monoplaza desde la fábrica para no tener que cancelar la semana de entrenamientos.

Este segundo accidente, en el que el Williams trompeó en la salida de la curva 5 y acabó golpeando el muro interior por la parte del morro, obligó al adolescente canadiense a pasar por el centro médico del circuito para comprobar que el impacto no le había provocado lesiones. Por la mañana ya había sufrido otro trompo, éste sin consecuencias.

9️⃣8️⃣ laps completed for Lance Stroll 👍



But his day ended on number 9️⃣9️⃣



Every #F1 rookie has known how this feels 😦 ⬇️#F1Testingpic.twitter.com/pErPyoNhyC