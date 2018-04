Fórmula 1 | GP de China Alonso: «Nunca ponen cuando yo doy el rebufo a Vandoorne» El asturiano, 13º en la clasificación de China, lanza una pulla a la realización televisiva por mostrar solo las ayudas de su compañero

Fernando Alonso ha asegurado que están «en una buena posición», saliendo desde la decimotercera plaza, para «coger puntos» este domingo en el GP de China, además de advertir que será importante «gestionar» los neumáticos en el trazado asiático.

«Íbamos a intentar quedar undécimos, que sería lo ideal para elegir neumático, pero no ha podido ser. El decimotercer puesto era lo máximo. Debemos intentar coger puntos, creo que estamos en una buena posición. Los de la Q3, sobre todo los dos o tres últimos, sufrirán porque tienen que parar pronto con los ultrablandos. Hay que buscar más velocidad, como dijimos en Bahréin, porque estamos 13º en condiciones normales», señaló en declaraciones a Movistar F1.

Además, el asturiano apuntó a la gestión de los neumáticos como clave para la carrera en Shanghái. «Estamos al límite de una parada o dos. Los que están ahora en la Q3 con las 'moradas' seguro que irán a dos. Los que estamos fuera igual sacamos ventaja de ir a una, pero va a haber problemas de neumáticos y va a ser una carrera de gestionar lo mejor que puedas», indicó.

Por otra parte, el bicampeón del mundo lamentó que se mostrase sólo cuando su compañero de equipo, Stoffel Vandoorne, le dio el rebufo durante la Q2, y no cuando se lo dio él al belga. «En Q1 había que tomar la decisión sobre quién daba rebufo en el primer intento y en el segundo. Quedé yo por delante, así que decidimos dar el primer rebufo a Vandoorne y que el segundo me lo diera a mí. Supongo que no habrá salido cuando yo se lo doy, porque nunca lo ponen. Intentamos mejorar alguna décima ahí, pero todavía falta bastante», afirmó.