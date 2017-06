Los nuevos mandamases de la Fórmula 1 están decididos a abrir el Mundial a los aficionados y poner fin al hermetismo de la etapa de Bernie Ecclestone. Por primera vez en veinte años han distribuido imágenes de la habitual reunión de pilotos antes de cada gran premio, unas imágenes hasta ahora prohibidas y que arrojan luz sobre la personalidad de los pilotos y sobre sus inquietudes antes de subirse al monoplaza para competir.

WATCH: For the first time in two decades, we have footage from an @FIA Driver Briefing. Go inside the #MonacoGP briefing here! pic.twitter.com/z7GqShcOjb