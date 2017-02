Aunque dentro de la escudería hay esperanzas en que los cambios de la Fórmula 1 devuelvan a McLaren a la senda del triunfo, su máximo responsable tras el adiós de Ron Dennis se ha encargado de rebajar la euforia antes incluso de que el monoplaza pise la pista.

«Tenemos que ir paso a paso. Aunque estamos haciendo las cosas bien para conseguir el éxito, me gustaría advertir que no ganaremos carreras este año, no lo espero», reconocía Zak Brown a la web especializada «Road&Track». El director ejecutivo de McLaren fue claro sobre las opciones del equipo de acercarse a los equipos punteros, algo que no cree que ocurra hasta 2018.

«Necesitamos subir posiciones en la parrilla y tenemos que ser prudentes con el progreso en contraposición a los resultados de 2017», afirma el dirigente, que cree que aún no tienen el conjunto necesario para luchar por la victoria. «Tenemos el interés y las ganas de volver a ganar carreras y títulos, pero no creo que contemos ya con el paquete necesario para conseguirlo», advierte.

Brown habló de la situación de los miembros del equipo, «frustrados y ansiosos por volver a ganar», algo que ocurrirá en el futuro, aunque para el dirigente... habrá que esperar.