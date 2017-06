Fernando Alonso decía ayer, poco antes de sufrir una nueva avería en el McLaren durante los segundos libres en Bakú, estar convencido de que el mercado de pilotos en la Fórmula 1 guardaba bastantes sorpresas para la próxima temporada: «Incluso en equipos que pensamos cerrados al cien por cien puede haber cambios».

Pues bien, solo un día después, Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, ha rechazado la posibilidad de contar con el piloto asturiano en un futuro cercano. Puerta cerrada para Alonso en uno de los grandes equipos del campeonato: «Sencillamente, no tenemos sitio para Alonso. Sé de un par de cambios en la parrilla que seguramente todos conocemos, pero también hay equipos en los que todo está claro. Estamos muy contentos con nuestros dos pilotos y nadie duda de que Verstappen y Ricciardo estarán con nosotros el año que viene».

Horner aseguró que Alonsono encaja en la filosofía de Red Bull, un equipo acostumbrado a promocionar a sus propios pilotos desde las categorías inferiores del automovilismo: «Esa es nuestra inversión y por eso dedicamos tantos esfuerzos a Toro Rosso. Contamos con nuestros propios talentos, y no tiene sentido traer a un excampeón del mundo». Horner acabó su alocución sobre el piloto asturiano con una broma un tanto desafortunada: ¿Que dónde correrá Alonso el año que viene? No sé, ¿en la GP2?».

Indirectamente, Horner le cierra la puerta también a Carlos Sainz, que ya ha dicho que no piensa gastar un cuarto en Toro Rosso, por lo que deberá empezar a moverse para encontrar una escudería fuera del universo de las bebidas energéticas.