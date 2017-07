En la guerra abierta entre Vettel y Hamilton por el Mundial, acrecentada por lo ocurrido en Bakú, se coló como invitado inesperado Valtteri Bottas. El finlandés se llevó en Austria la segunda pole de su carrera deportiva en una sesión que se vio alterada en su tramo final por una salida de pista de Max Verstappen que anuló las vueltas decisivas de los grandes favoritos.

Bottas sacó provecho de su primer intento y aventajó a Vettel por apenas 40 milésimas. Hamilton, que acabó tercero, se verá relegado en la formación de parrilla hasta la octava posición debido a la sanción que le impusieron ayer por cambiar la caja de cambios.

Fernando Alonso, por su parte, se acostó el viernes con malas noticias. La evolución de motor que llevó el viernes y que tan buenos resultados le dio tenía problemas de fiabilidad. McLaren decidió entonces recuperar para el asturiano el motor de Azerbaiyán y descartar esa esperanzadora 'Spec 3', y así le mandó a la clasificación.

Pese al nuevo revés, Alonso volvió a cumplir su parte y se quedó a las puertas de la Q3. Saldrá duodécimo, de nuevo por delante de su compañero Vandoorne, 13º, que sí llevó la dichosa evolución del motor Honda. «La crono ha sido buena. Hemos sacado todo el partido al coche y no había más donde exprimir. Ayer por la noche me dijeron que encontraron un problema en la evolución y que volvíamos al motor de Bakú».

Alonso, que en Bakú logró sus primeros puntos de la temporada pese a salir último, confía en volver a sumar: «La posición es la esperada porque deberíamos estar siempre entre el octavo y el trece. Ojalá podamos hacer una buena carrera desde ahí».

También se sobrepuso a las adversidades Carlos Sainz. Por la mañana sufrió un problema eléctrico en el Toro Rosso que le dejó prácticamente inédito en los últimos libres, pero eso no le impidió lograr un puesto entre los diez mejores. La polémica con sus jefes no influyó en su rendimiento y volvió a arrasar a Kvyat, aunque salió perdiendo en su batalla particular con los Force Indian. Saldrá décimo.