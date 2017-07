Una curva duró Fernando Alonso en el GP de Austria. El asturiano se quedó fuera de carrera a las primeras de cambio después de ser golpeado por el Toro Rosso de Daniil Kvyat, que se pasó de frenada y ocasionó un accidente en cadena en el que también se vio perjudicado Max Verstappen, que fue golpeado por Alonso tras la inercia del primer impacto.

Momento en el que Kvyat saca a Alonso de pista literalmente.

Alonso: "No sé que ha hecho. Esto no es jugar a los bolos". #AUTmovistarf1pic.twitter.com/bn4DGeE4jF — Movistar F1 (@movistar_F1) 9 de julio de 2017

Tanto Alonso como Verstappen se vieron obligados a abandonar tras pasar por la calle de garajes y comprobarse que los daños de sus monoplazas tenían difícil solución. Camino de los boxes, Alonso dejó patente su enfado con Kvyat: «El coche tiene muchos daños en la parte trasera, no entiendo cómo me ha golpeado tan fuerte. No puede jugar a los bolos con los demás». El ruso, que sí continuó en carrera, fue sancionado con un «drive through» por provocar el accidente.

Ya en garaje de McLaren, el español atendió a Movistar+ y volvió a lamentarse por lo sucedido: «Había salido bien, había recuperado dos posiciones y al llegar a la primera curva alguien ha arruinado un par de carreras. No podemos hacer nada con esas cosas». El asturiano, pese a todo, aprovechó para mandar un recado a su equipo por el rendimiento del coche: «En las salidas a veces pasan estas cosas, cuando estás a mitad de grupo o en la parte trasera siempre hay más problemas».

Por último, vaticinó un verano complicado para él: «Supongo que en la próxima carrera volveremos a poner la evolución del motor que no hemos podido llevar aquí, por lo que saldremos útimos y penalizaremos por ello. Tocan unas carreras difíciles en Inglaterra y Hungría».