El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha asegurado después de la sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán que este domingo será un día "difícil", ya que saldrá desde la última posición lastrado por las sanciones, y ha explicado que la intención es realizar "la mejor carrera posible".

"La intención es hacer mañana la mejor carrera posible, que sea una carrera con movimientos, eso nos vendría bien. En todo el fin de semana no hemos estado nunca dentro de los diez primeros y creo que va a ser una carrera difícil mañana", afirmó en declaraciones a Movistar F1.

El piloto asturiano comentó la sesión de clasificación, una sesión que no ha sido provechosa ni para él ni para su equipo. "No queríamos usar muchos neumáticos, queríamos mantener los máximos posibles de cara a mañana en caso de 'safety car' o cualquier situación que pueda suceder en carrera. Intentamos hacer sólo un intento, a ver si era suficiente para pasar a la Q2; no fue posible y no ha cambiado mucho, vamos a salir último y penúltimo", declaró.

De cara al domingo, el ovetense es consciente de la dificultad que entrañará la carrera. "En condiciones normales, nunca hemos estado entre los diez primeros, por tanto será una carrera difícil en cuanto a prestaciones. Hemos visto muchísimas salidas de pista, así que habrá que intentar hacer una carrera sin errores, estar alejado lo máximo posible del muro y aprovechar cualquier incidente que pase. Sabemos que es un fin de semana difícil, con la penalización aún más, y debemos intentar hacer un buen resultado pero sin ningún objetivo claro", aseguró.

El piloto de McLaren habló también sobre el incidente con uno de los Red Bull durante la sesión. "Nos perjudicó a los dos, perdió la vuelta él y la perdimos nosotros. Ellos creo que entienden que yo voy al box, a la entrada del 'pit lane', por tanto empiezan la vuelta cerca de mí", manifestó.

"Esa es mi velocidad en la vuelta. Creo que igual se confunden en cuanto a cálculos. Era la tercera vuelta de la sesión, cuando las ruedas se están calentando, y no creo que le haya afectado ni a él ni a mí", concluyó.