Fernando Alonso desafía a su jefe

La temporada de Fórmula 1 va calentando motores y por eso Fernando Alonso quiso compartir con sus aficionados una charla en su cuenta de Instagram para que pudieran saber de primera mano cómo se presenta este 2017, un año que prevé positivo, al contrario de lo que piensa su jefe Zak Brown: «¿Cero Victorias? Hay que ser prudentes. He leído lo que ha dicho Zak, que asegura este año será difícil ganar. Bueno, ¿quién sabe? Yo me mantengo positivo, me estoy preparando como nunca y voy a ir a por todas y quién sabe qué pasará realmente. Ojalá podamos llegar al podio», asegura el asturiano.

Eso sí, Fernando es realista y reconoce que seguirán estando lejos de Mercedes, el gran favorito: «En las últimas carreras del año pasado estábamos a un segundo o segundo y medio de ellos. Hay que recortar una distancia brutal, pero vamos a por todas. Ya veremos al final el resultado. Es pronto para poder hacer predicciones»

Por último, no pudo contar nada sobre el famoso color del nuevo monoplaza, uno de los grandes atractivos en esta pretemporada: «He leído que puede ser algo naranja, negro o blanco. Pregunté a Eric Boullier pero me dijo que ya lo vería en la presentación. Lo que espero es que sea rápido, el color no es importante».