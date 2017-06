El alemán Ralf Schumacher, hermano del mítico Michael, ha hecho público un mensaje en Facebook en el que critica con dureza el diseño del circuito Fernando Alonso (Oviedo), en el que este fin de semana se disputa uan nueva prueba del Campeonato Europeo de Karting de la FIA.

El piloto alemán cree que el diseño de la pista no es seguro. Hay que recordar que un joven de solo once años, Gonzalo Basurto, falleció en este circuito el pasado mes de abril, aunque en el informe final se deja claro que nada tuvo que ver este con el fallecimiento del pequeño

El mensaje completo de Ralf Schumacher

Hola a todos desde el Campeonato de Europa aquí en el circuito de Alonso. Estoy muy decepcionado con esta carrera porque nos enfrentamos a una situación muy inusual. Por primera vez desde que me uní al kárting de nuevo, siento que es totalmente incorrecto correr en una pista como esta.

No me malinterpreten, pero intenté explicar en enero cuando estuvimos probando aquí tres días que el diseño de esta pista no es uno en el que deberíamos estar corriendo a un nivel CIK o FIA. Ahora estamos aquí y hemos destruido más material de lo que podríais imaginar. Esta carrera va a costar una fortuna a todos los participantes y sólo porque una decisión ha sido tomada por unas personas que no entienden la necesidad del kárting.

Y lo más importante de todo es que arriesgamos la salud de nuestros pilotos, algo que, otra vez, es increíble. Uno sólo puede esperar que la gente empiece a escuchar a los equipos para que podamos evitar esto en el futuro.

Saludos

Ralf Schumacher