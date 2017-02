El Ferrari de Kimi Raikkonen ha batido en la tanda de entrenamientos de tarde el mejor crono que había establecido el Mercedes de Lewis Hamilton en la matinal de la segunda jornada de entrenamientos de Fórmula 1 que se disputan en el Circuito de Montmeló.

Raikkonen dejó el crono en 1:20.960, es decir 23 centésimas menos que el 1:20.983 marcado por Hamilton. El finlandés exprimió su Ferrari, completó 108 vueltas y fue, junto con el danés Kevin Magnussen (Haas) y el finlandés Valtteri Bottas, el que más rodó sobre la pista de Montmeló.

En la sesión de tarde, Valtteri Bottas sustituyó a Hamilton, pero sus prestaciones estuvieron muy por debajo de las del inglés, puesto que su mejor vuelta fue de 1:22.986, lo que le colocó en la séptima posición en la tabla de tiempos de la jornada.

Honestly. Testing or racing? 😉@ValtteriBottas leads a @McLarenF1 over the line! #F1#F1Testingpic.twitter.com/kbVlLAyZ3q