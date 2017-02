Así es el coche con el que Williams celebra su 40 aniversario

Después de apuntar algunos detalles durante esta semana, el equipo Williams ha presentado este sábado su nuevo monoplaza para la temporada 2017 de Fórmula 1, el FW40, que presenta la cubierta motor en forma aleta de tiburón cuadriculada como principal novedad.

En el 40 aniversario de la marca en la Fórmula 1, Williams ha optado por un coche con un aspecto muy diferente al FW38 de 2016 debido a las nuevas reglas del campeonato, que propiciarán el retorno de neumáticos más anchos, una aerodinámica renovada y una exigencia física mayor para los pilotos.

De esta manera, el FW40, de nuevo con motor Mercedes, presenta una carrocería y unos alerones delanteros y traseros más anchos; como consecuencia, habrá un aumento significativo en carga aerodinámica y agarre mecánico para ganar tiempo en las curvas. Además, esto significará que las distancias de frenado se reducirán y la carga G aumentará. En cuanto a los neumáticos, serán significativamente más anchos; los delanteros han aumentado 60 mm y los traseros, 80 mm.

