Carlos Sainz ya presume del novedoso «STR12»

El equipo Toro Rosso de Fórmula 1 presentó este domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya su monoplaza para la temporada 2017, el novedoso STR12 que contará con el español Carlos Sainz y el ruso Daniil Kvyat como pilotos.

La escudería italiana fue la última en desvelar su nuevo monoplaza, sin dejar a nadie indiferente cuando Sainz y Kvyat apartaron la lona en Montmeló que cubría su nuevo monoplaza. Además del nuevo motor Renault, menos pesado y más potente, el STR12 presenta cambios de diseño.

El color azul se aclara acercándose al color de la bebida energética que manda en la carrocería como patrocinador principal. Cambios además en el morro, en la zona trasera y en una aleta recortada con los que buscarán ganar en prestaciones y superar el séptimo puesto del año pasado.

«Para todos los aficionados de la Fórmula 1, 2017 debe ser un año de emociones y sorpresas por los cambios técnicos en la regulación, los mayores en las dos últimas décadas», afirmó el jefe del equipo, Franz Tost. «En términos simples, los coches son más anchos, más largos, más bajos, más rápidos, más ruidosos y usan neumáticos más grandes, prometiendo más agarre, velocidades de virajes más altas y, esperamos, carreras más competidas», añadió.

Tost elogió el trabajo de su equipo. «Todos en el equipo han trabajado muy duro para asegurar que tengamos una temporada muy competitiva. Nuestro chasis está acoplado a lo que es posiblemente el motor más competitivo que hemos tenido hasta ahora», afirmó.

Mi nuevo juguete para este año!! Que os parece!? Me encanta! 😍// my new toy for this year!! What do you think? Im in love!! 😍#tr12pic.twitter.com/Q6aIrHYjZo