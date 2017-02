Bienvenido, Ferrari SF70H

La escudería Ferrari ha desvelado su nuevo monoplaza, con el que Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen tratará de luchar por el Mundial de Fórmula 1 2017. Y pelear por los triunfos contra Mercedes, el actual campeón.

El híbrido contará con una cilindrada de 1.600 centímetros cúbicos, un motor a 125.000 revoluciones por minuto y un peso de 728 kilos, incluidos el piloto y la carga de agua y combustible.

Debe su nombre, SF70H al setenta aniversario de la mítica escudería, fundada oficialmente en 1947, cuando de los talleres de Maranello salió el primer vehículo del fundador Enzo Ferrari, el 125S.

Los constructores explicaron que el monoplaza se caracteriza sobre todo por su carga aerodinámica y su adherencia mecánica.

Destaca una mayor presencia del color rojo en su cubierta, en nido de abeja y fibra de carbono, en la que el blanco se ha visto considerablemente reducido, únicamente presente en el alerón trasero, adornado con una bandera italiana.

Entre las diferencias entre su chasis y el de vehículos del pasado, el nuevo presenta el morro alargado, el alerón delantero con forma de flecha, una vistosa aleta sobre el capó del motor y apéndices aerodinámicos delante de las tomas de aire de los flancos.

En la parte delantera ha sido instalado un conducto con funciones aerodinámicas mientras que en la trasera, a la espalda del piloto, el arco de protección, que engloba la toma de aire del motor, ha sido completamente rediseñado.

Los neumáticos de la SF 70 H, de Pirelli, son más anchos que en el pasado, seis centímetros más en cada rueda anterior y ocho centímetros en las traseras, para conferir al vehículo una mayor adherencia y, por lo tanto, mayor velocidad en curva.

Dear #SF70H, welcome to Scuderia Ferrari. Discover our new single-seater here: https://t.co/fRrvx3sIh8#ForzaFerraripic.twitter.com/C4Dok5kTyj