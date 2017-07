El español Carlos Sainz (Toro Rosso) afronta, a sus 22 años y con un prometedor futuro, su tercera temporada como piloto de Fórmula Uno, llamando la atención por su desempeño y con la posibilidad de ser una de las piezas que se mueva en el mercado de la categoría reina del automovilismo.

En una entrevista con la Agencia EFE explica qué espera del Mundial, opina sobre el duelo entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton; y comenta, entre otros asuntos, la situación que atraviesa su compatriota Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo de F1. «No tengo una opinión clara. Cuando no es mi accidente, no creas que me gusta comentar los accidentes de otros en la prensa. Ya pasaron dos semanas y creo que va siendo hora de pasar página. Cuando das tu opinión, medio mundo está a favor y otro medio en contra. Así que no es necesario». Aunque sí acepta que el Mundial se decidirá entre ellos. «Mucho tendría que mejorar la cosa en Red Bull de aquí al verano para hacer una segunda parte tan fuerte. Necesitarían ganar muchas carreras. Austria es un Gran Premio al que le tengo mucho cariño, por la marca, porque está organizado por Red Bull... y quieres que este Gran Premio salga siempre a la perfección. Para mí es uno de los mejores, por lo bien que está organizado. Es uno de los Grandes Premios más cercanos para mí, junto a Italia o Silverstone».

Tuvo palabras para expresarse sobre la situación que está atravesando Fernando Alonso: «Sigue haciendo lo que sabe hacer, que es una buena temporada en Fórmula Uno. Y ya está. No sé hasta dónde llega la paciencia de Fernando Alonso. No lo conozco tanto como os pensáis. Pero estoy seguro de que no está contento con cómo está ahora mismo. Fernando, para mí, siempre ha sido, y será, mi ídolo. Fue el ídolo de mi infancia. Fue mi mentor, por así decirlo. Y eso no va a cambiar nunca. Es verdad que ahora nos peleamos en pista, siempre con respeto. Pero eso no cambia nada».

«Como piloto siempre quiero más. Me gustaría estar más adelante. Pero sé que con lo que tenemos este año, los puntos que llevamos creo que son muchos. Está costando ganar a Force India, a Williams... pero bueno: estamos ahí, que es lo importante. Está siendo una buena temporada, hasta ahora. Así que estoy contento. Creo que llevo una buena línea ascendente. He mejorado mucho como piloto, desde el primer año hasta ahora. He aprendido mucho. He ganado experiencia. Y cada carrera me siento más cómodo», explica.

Es consciente de que por edad y experiencia no se siente preparado para dar un paso adelante, aunque la ilusión y la motivación sí están muy presentes: «A mí me gustaría estar en Red Bull, luchando por podios y ojalá que por victorias. Soy piloto de Red Bull desde hace muchos años. Y me gustaría que eso fuese posible. Si Red Bull estuviese cerrado, ahí es donde hay que esperar, ver qué oportunidades surgen. Y dejarlas abiertas».