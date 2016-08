J. C. C.

No hay por dónde rascar el melodrama que atiza a Fernando Alonso en su periplo en McLaren. Después de las expectativas creadas tras el Gran Premio de Inglaterra, la supuesta mejora del coche, etc, el equipo inglés, su ocio japonés Honda y el piloto español regresaron a la ingrata realidad. Otra vez el coche parado en mitad de la pista porque el propulsor no funciona. Alonso ni siquiera pudo dar una vuelta en la clasificación al fantástico trazado de Spa, que acoge este fin de semana el Gran Premio de Bélgica. Ese motor es una auténtica maldición.

Esta fue la explicación, serena, del campeón español: «En la última vuelta de los libres 3 tuvimos un problema con el motor, intentamos arreglarlo sin mucho éxito y salimos a la crono para entender la anomalía. Pero a 200 metros me dijeron apaga, apaga. Seguramente tendremos que poner un tercer motor para la carrera y aprender para el año que viene».

Las dificultades de Alonso contrastaron con la buena prestación de Jenson Button, quien alcanzó la ronda final de los 10 mejores (Q3) con el mismo McLaren y el mismo motor Honda. En esta fase cayó Carlos Sainz. Ya no está en disposición de pelear por casi nada, ya que Toro Rosso ha dejado de volucionar su coche 2016 por falta de presupuesto.

Sin Hamilton en la pelea (saldrá desde el fondo de la parrilla por una sanción), Nico Rosberg no tuvo rival para para anotarse la pole. El botón mágico de Mercedes funcionó una vez más cuando se le reclamó más potencia para llegar al primer puesto. Solo los Red Bull (sobre todo Verstappen), en clara progresión, parecen en sintonía para discutir con el poderoso coche alemán.