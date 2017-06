Alonso: «A veces querría desaparecer un poco»

El piloto español del equipo McLaren de Fórmula 1, Fernando Alonso, ha confesado que «a veces querría desaparecer un poco» por el año deportivo que está teniendo, o que le gustaría que hubiera una lucha «tremenda» entre Vettel y Hamilton para que la gente esté «menos pendiente» de él.

«A veces querría desaparecer un poco, que haya polémica o que Vettel y Hamilton tengan una lucha tremenda para que la gente esté menos pendiente de mí», indicó en declaraciones a El Partidazo de COPE.

El asturiano, de 35 años, seguirá el año que viene compitiendo en la Fórmula 1 y ya tiene «trazado» el plan. «No me voy a sentar con nadie hasta septiembre, pero quiero ir a un proyecto seguro, no a uno arriesgado. Me gustaría ir a un lugar donde sea competitivo desde el primer día y donde pueda ganar», aseguró.

«Este año acabamos contrato varios pilotos. No tengo una idea de lo que va a pasar pero creo que van a salir cosas bastante interesantes», prosiguió.

Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Azerbaiyán y puede ser un fin de semana «complicado». "No hace falta avisar. No me queda otra que afrontar mi situación de manera positiva. En invierno, en Barcelona, nos dimos cuenta de que sería un año difícil, pero vale más la pena ponerle una nota de humor y aprender", explicó.

Además, después de 16 años compitiendo en Fórmula 1, a Fernando Alonso le gustaría «estar arriba» en sus últimos años después de lo que ha conseguido y aseguró que en cada país que visitan suele haber «máximo respeto y orgullo» por la Fórmula 1.

También aseguró, después de correr las 500 Millas de Indianápolis, que la sensación de velocidad es «mucho mayor» que la de una carrera de Fórmula 1.