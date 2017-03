La tercera jornada de entrenamientos en Montmeló devolvió a la pista a Fernando Alonso después del pobrísimo arranque de la jornada del lunes, en la que el español apenas pudo rodar después de que el motor Honda de su McLaren se rompiera a las primeras de cambio. Este miércoles la cosa ha ido ligeramente mejor, aunque no para tirar cohetes. Alonso ha podido dar un total de 72 vueltas, aunque con sumo cuidado de no apretar más de la cuenta para no poner en peligro el que ya es el tercer motor del equipo naranja en esta breve pretemporada.

Así, el McLaren de Alonso, a medio rendimiento, solo pudo ser décimo en la tabla de tiempos, a 2.8 segundos del mejor registro del día, establecido por el Mercedes de Valtteri Bottas en 1.19.705. Ambos coches montaban neumáticos ultrablandos en el momento de marcar sus cronos.

Bottas rompió el récord del circuito de Montmeló en su nueva configuración, y demostró que Mercedes sigue por encima del resto de escuderías. Aún así, el 1.19.952 marcado por el Ferrari de Vettel con ruedas blancas, a solo dos décimas, pone de manifiesto que la escudería italiana ha hecho bien los deberes durante el invierno.

La noticia principal, en cualquier caso, estuvo en el hospitality de McLaren después de los entrenamientos. Eric Boullier, team principal del equipo de Woking, y Yusuke Hasegawa, máximo responsable de Honda Racing, comparecieron para explicar la difícil situación del equipo en este inicio de pretemporada. Hasegawa confirmó que aún no saben la causa de la rotura del motor de Vandoorne en la segunda jornada y reconoció el malestar de Fernando Alonso por las complicaciones que está sufriendo: «Alonso está enfadado. Lo sentimos por los pilotos. Solo puedo disculparme con McLaren. No sabemos cuál ha sido el problema, así que seguimos con la misma especificación del motor».

El motor roto viaja ya hacia Japón, y este jueves se espera una respuesta. Hasegawa confía en que los problemas estén resueltos para la primera cita del año en Melbourne. Más que nada, porque el motor que está dando tantos problemas es el que ha sido validado por el equipo ante la FIA. No ha posibilidad de cambio.