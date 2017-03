Alonso: «En McLaren estamos preparados para ganar, excepto Honda»

Fernando Alonso estalló en el tercer día de ensayos de la pretemporada de Fórmula 1. En su tercer año con McLaren y Honda, el español expresó la frustración de conducir un coche al que le falla claramente el motor. Honda fue la diana de sus reproches.

Resumió todo en esta frase: «En el equipo estamos todos listos para ganar, menos Honda». Y se explayó: «Al motor le falta potencia y fiabilidad. Es frustrante la situación porque con el cambio de normativa siempre tienes más esperanzas. Necesitamos una reacción inmediata de todo el mundo».

Alonso no estaba para poner paños calientes en Montmeló, sino todo lo contrario: «No estamos haciendo las vueltas que planificamos por la mañana. No podemos cumplir el programa. En las curvas somos igual de rápidos que los demás, pero nos falta potencia en las rectas para ser más competitivos. Nos faltan 30 kms/h en las rectas».

Y más sobre lo mismo: «Están siendo días muy duros. Pasamos muchos horas en el garaje y pocas en la pista. Espero que los problemas estén solucionados para Australia. Confío en poder acabar la primera carrera. Sólo tenemos un problema: el motor».

Se le preguntó si se puede arreglar el tema. «Hay esperanza de ganar fiabilidad y potencia para Australia. Hay que arrimar el hombro entre todos y ayudar a Honda en lo que podamos».

«Vamos a hacer lo que haga falta para ganar carreras y estar en el podio. Me he preparado como nunca», añadió.

Y concluyó con una reflexión sobre su futuro. Alonso no se retira hasta que no gane el tercer Mundial. «Si la cosas fueran muy mal este año, volvería para intentarlo el próximo año. No me iría de la Fórmula 1 con un mal sabor de boca».