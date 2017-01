«Alonso está frenético»

Zak Brawn, nuevo jefe de Fernando Alonso en la escudería McLaren, tiene plena confianza en la evolución del equipo de cara al Mundial de Fórmula 1 2017 y considera que Fernando Alonso, lejos de estar «desilusionado» por los malos resultados de las últimas temporadas, está «frenético» ante la nueva temporada.

«No veo a Fernando desilusionado. No le conozco bien todavía pero me he reunido con él en algunas ocasiones y hemos hablado por teléfono y puedo decir que está frenético», asegura Brown en una entrevista con formula1.com. «Incluso aunque nuestro coche no fue plenamente competitivo la pasada temporada algunos de sus pilotajes fueron asombrosamente buenos. Seré sincero, reconozco que Fernando es el mejor del mundo», declara.

«Reconozco que Alonso es el mejor del mundo»

Elogios que el nuevo jefe de McLaren también tiene para Vandoorne, compañero del bicampeón del mundo español en el equipo: «Está increíblemente centrado y determinado. Es muy inteligente y nunca tienes que decirle las cosas dos veces».

El optimismo de Brown es grande de cara a la próxima temporada, y no solo por la calidad de sus pilotos. «Estoy siempre en contacto con Jonathan Neale, con Eric Boullier y nuestros ingenieros más veteranos, y creo que nuestro chasis será digno. Perece que, en relación al objetivo realista con las nuevas reglas, nuestros chicos han hecho un muy buen trabajo».

«Ganaremos, pero no sabemos cuándo»

Sin embargo, también añade un punto de realismo y prudencia al señalar que «todos sabemos que 2015 y 2016 fueron años de aprendizaje, y tampoco estaremos al frente de la parrilla en 2017. Pero estamos trabajando increíblemente duro, juntos, como un equipo, y el progreso es claro». «Sabemos que ganaremos juntos al final pero no sabemos cuándo. Estamos progresando y eso es lo importante», añade.