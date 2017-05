Un halo de tristeza rodeó la comparecencia de Fernando Alonso ante los medios de comunicación acreditados en Indianápolis. Pena por lo que pudo ser y no fue, por una excitante experiencia inacabada, por la maldición del motor Honda... El español se lo tomó con filosofía y sacó su mejor versión. Brindó con unm brik de leche y dio las gracias los periodistas por la atención prestada.

«Era un desafío que tenía conmigo mismo y lamentablemente no se ha podido materializar -comenzó diciendo Alonso-. Cuando estaba liderando la prueba, me daban ganas de decir a mi jefe que hiciese una fotografía para colgarla en casa».

Although @alo_oficial finished the #Indy500 P24, he couldn't resist drinking milk as he finished his final news conference #winnersdrinkmilkpic.twitter.com/caMFVnIBSG